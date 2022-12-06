Помощник Путина Ушаков: Россия намерена укреплять отношения с теми, кто ценит суверенитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия намерена развивать отношения с государствами, которые ценят суверенитет и предпочитают сотрудничество конфронтации, вместе с ними Москва будет отстаивать принципы многополярного мира, заявил помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков.

"Будем, конечно, и далее прилагать усилия, чтобы закреплять эти тенденции, устройство мирового порядка на основе многополярности, и делать это будем вместе с нашими партнерами - то есть с государствами, которые ценят свой суверенитет, предпочитают сотрудничество... конфронтации, странами, которым чужда русофобия…", - сказал Ушаков на своем выступлении на "Примаковских чтениях".

Он также добавил, что Россия в настоящее время активизирует связи с Ираном и ближневосточными странами, Турцией, арабским и мусульманским миром в целом.

Ранее Ушаков рассказал, что возможность встречи российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским сохраняется. Помощник главы государства отметил, что возможная встреча лидеров двух стран требует необычайно тщательной подготовки.

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