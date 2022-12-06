Помощник Путина Ушаков заявил о консолидации элит и общества России перед лицом внешнего давления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в России существует консолидация элит и общества перед лицом беспрецедентного внешнего давления. Это может стать базой для позиционирования государства на мировой арене как оплота традиционных ценностей.

"Задачи внешней политики России… связаны с максимальным достижением целей национального развития страны и процветания экономики, … с идейным позиционированием РФ как оплота нормальных традиционных ценностей… Для проведения такого курса у России есть хорошая основа - это консолидация всего российского общества и российских элит перед лицом текущего беспрецедентного внешнего давления", - заявил Ушаков на "Примаковских чтениях".

Также он отметил, что Россия намерена развивать отношения с государствами, которые ценят суверенитет и предпочитают сотрудничество конфронтации, вместе с ними Москва будет отстаивать принципы многополярного мира.

Ранее Юрий Ушаков рассказал, что возможность встречи российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским сохраняется. Помощник главы государства отметил, что возможная встреча лидеров двух стран требует необычайно тщательной подготовки.

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