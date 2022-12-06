Власти США начали расследование в отношении компании Илона Маска Neuralink

Федеральные власти США начали расследование в отношении компании Neuralink, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. Как передает агентство Reuters со ссылкой на источники, причиной начала расследования стали эксперименты над животными.

По данным издания, расследование начали в Управлении генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США, а запрос был подан прокуратурой исходя из жалоб сотрудников компании на нарушение закона, регулирующего эксперименты над животными.

Агентство сообщает, что ознакомилось с несколькими десятками документов Neuralink, а также пообщалось с 20 бывшими и действующими сотрудниками компании, которые заявили, что испытания проводились в спешке, что в итоге приносило подопытным ненужные страдания, а иногда вызвало смерть. Отмечается, что это происходило в том числе из-за желания Илона Маска ускорить разработку оборудования.

Reuters заявляет, что за время экспериментов с 2018 года погибло примерно 1 500 животных, в том числе свыше 280 овец, свиней и обезьян. По данным источников издания, в компании не идет строгий учет уничтоженных особей.

Neuralink был создан в июле 2016 для объединения специалистов в разработки нейроинтерфейсов, а также создания роботов, которые позволят имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг.

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