Помощник Путина Ушаков заявил, что Россия так и не получила квартиру в общеевропейском доме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия после распада СССР так и не получила квартиру в общеевропейском доме, стране не позволили это сделать, но и перспективы этого были иллюзорными - от этих иллюзий РФ в настоящее время избавляется, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

"Через три десятилетия после распада Советского Союза Россия не стала интегрированной частью большой Европы… не получила квартиру в общеевропейском доме, нам это не позволили, да и мы сами теперь понимаем, что эти ожидания и перспективы были… достаточно иллюзорными…- заявил Ушаков во время "Примаковских чтений".

Также Ушаков заявил, что в России существует консолидация элит и общества перед лицом беспрецедентного внешнего давления. Это может стать базой для позиционирования государства на мировой арене как оплота традиционных ценностей.

Кроме этого, он добавил, что Россия намерена развивать отношения с государствами, которые ценят суверенитет и предпочитают сотрудничество конфронтации, вместе с ними Москва будет отстаивать принципы многополярного мира