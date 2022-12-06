Программист спрогнозировал, какую профессию в будущем заменит искусственный интеллект Фото: Shutterstock

Программист-робототехник Александр Байкин спрогнозировал, какие профессии в будущем заменит искусственный интеллект. Уже сейчас идет процесс по вытеснению людей, постепенно некоторые функции переходят от человека к умным системам.

По мнению Байкина, под угрозой исчезновения оказались специалисты по подбору кадров. Уже сейчас функции HR-специалистов доверяют ИИ.

- Можно привести в пример совсем недавний случай в Amazon. Компания год работала над созданием искусственного интеллекта, который бы занимался подбором персонала, - рассказывает эксперт.

Теперь нейросеть подбирает сотрудников на корпоративные и складские должности. В базу загружены резюме действующих сотрудников и соискателей, так что система сравнивает навыки кандидатов и подбирает их по шаблону.

- Считается, что машины лучше людей защищают претендента на место от гендерных и расовых предубеждений. И никаких тестов и гороскопов! Исчезает человеческий фактор, - заключил специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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