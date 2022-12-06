В Екатеринбурге 20-летняя девушка умерла после секса

Следователи проводят процессуальную проверку по факту смерти девушки. Фото: Александр Щербак/ТАСС

20-летняя сотрудница одного из алкомаркетов Екатеринбурга скончалась после секса с коллегой. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

Трагедия случилась вечером 4 ноября 2022 года. В этот день 21-летний парень, с которым жительница региональной столицы познакомилась на работе осенью, пришел к ней. Пара занялась сексом, после чего девушка направилась в ванную, где потеряла сознание.

Молодой человек вызвал медиков, но прибывшей бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть.

Информацию подтвердили в региональном управлении СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве уточнили, что по факту смерти 20-летней жительницы Екатеринбурга проводится процессуальная проверка. Причину гибели установят судмедэксперты.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Челябинске умер музыкант Павел Столбов, выступавший в блюз-группе "Друзья брата жениха". Причиной смерти стало обморожение.