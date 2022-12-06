Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Показатель заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в России за прошедшую неделю вырос на 23,3%. Об этом во вторник, 6 декабря, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей», - сказано в соответствующем заявлении.

Согласно приведенным данным, на 48-й неделе текущего года зафиксировано 43,4 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекции, что на 11,6% больше показателей, зарегистрированных неделей ранее. Уточняется, что рост заболеваемости отмечен в 57 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент в базу ввели 214 690 геномных последовательностей SARS-CoV-2. «За последние две недели к линии BA.2 геноварианта "омикрон" отнесено 9% сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 – более 90%. Фиксируются единичные находки подварианта XBB», - отметили в заявлении.