Песков заявил, что итогом разрешения конфликта на Украине должен стать долгосрочный мир

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия согласна с заявлениями госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена по Украине в том, что итогом разрешения конфликта должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в РФ пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию ситуации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине завершились справедливым и длительным миром.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.