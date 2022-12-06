Победителей Национального чемпионата «Абилимпикс» наградили в 73 регионах страны

Фото предоставлено Министерством образования Кузбасса

Победителям Национального чемпионата по 40 основным компетенциям, соревнования по которым проходили в Москве с 28 по 31 октября, были вручены именные денежные сертификаты. Именные денежные сертификаты можно использовать на оплату дополнительного образования и приобретение технических средств реабилитации. Как реализовать сертификат, решает сам победитель.

«Поздравляю вас с победой в Национальном чемпионате «Абилимпикс». На этих соревнованиях вы ярко себя проявили. Вам удалось продемонстрировать блестящее мастерство, умение добиваться поставленных целей, своими выступлениями обогатить историю этого чемпионата. К движению «Абилимпикс» примкнуло уже свыше 50 тысяч человек. Их пример показывает, что участие в чемпионате нередко открывает новый яркий профессиональный этап, помогает в дальнейшей учебе и работе. Уверен, что вы будете и дальше совершенствовать свои навыки и обязательно продолжите вдохновлять других», – сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

По словам первого заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Агафонова, впервые такие сертификаты были вручены победителям предыдущего чемпионата, который прошел в 2020 году. Он отметил, что для каждого участника это возможность повысить уровень своей профессиональной подготовки, освоить новые компетенции либо приобрести более качественное техническое средство реабилитации, с помощью которого будет легче самореализоваться на рынке труда.

По всей России сертификаты получили 695 победителей чемпионата 2022 года в трех категориях: среди школьников, студентов и специалистов. Из них 243 победителя получили сертификаты за первое место, 235 – за второе, 217– за третье место.

«За первое место в Национальном чемпионате победители получают сертификат на сумму 100 тысяч рублей, – разъяснил руководитель Национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук. – За второе место вручается сертификат на сумму 75 тысяч рублей. За третье – на 50 тысяч рублей».

Награждение проходило в торжественной обстановке в домах правительств, зданиях министерств или на площадках региональных центров развития движения «Абилимпикс». В них принимали участие руководители регионов или их заместители, министры в сфере образования, труда и социальной политики, члены общественных организаций инвалидов. Кроме победителей Национального чемпионата «Абилимпикс», в мероприятиях участвовали их родители и наставники.

В каждом субъекте РФ также предусмотрены меры поддержки победителей Национального чемпионата «Абилимпикс», в том числе включающие выплату денежных вознаграждений или вручение других поощрений призерам.

Кроме денежных сертификатов по основным компетенциям, награды получили и победители Национального чемпионата «Абилимпикс» по 39 дополнительным компетенциям.

Справочно

«Абилимпикс» – самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках нацпроекта «Образование». В этом году конкурс организуется для студентов, специалистов, а также школьников. Чемпионат организован Минпросвещения России при поддержке Правительства Москвы и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В России конкурсы «Абилимпикс» проходят с 2015 года. За это время чемпионатное движение «Абилимпикс» показало себя эффективной моделью комплексной профессиональной реабилитации, которая включила все ее этапы, а также стала важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Чемпионат в этом году проводился в двух форматах: в очно-дистанционном (с 19 по 29 сентября на базе образовательных организаций в субъектах Федерации) и в очном (с 28 по 31 октября в городе Москве).