Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что Россия способна стать инициатором реформы международного права Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, участвуя в восьмом форуме «Примаковские чтения», сказал о том, что Россия способна стать инициатором реформы международного права.

«Безопасность нужно рассматривать шире, чем военная безопасность ... Россия может принять на себя миссию инициатора последовательной реформы международного права и его совершенствования», - сказал парламентарий.

Косачев отметил, что реформа международного права является тяжелой задачей, но, по его словам, российская сторона, способна справится с обязанностями медиатора, от которого во всем мире ожидают более справедливого свода правил.

Политик также назвал ключевыми моментами в обновлении международного права необходимо сделать разделение понятий «гуманитарной интервенции» и вторжение, а также внести различие понятий терроризма и национально-освободительные движения.