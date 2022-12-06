ВЦИОМ: Больше половины иркутян поддерживают введение дифференцированных тарифов на электроэнергию

Согласно проведённому ВЦИОМ исследованию, рядовые жители «столицы русского майнинга» устали терпеть отключения, замыкания и пожары в сетях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования об отношении жителей Иркутска к введению дифференцированных тарифов на электроэнергию в связи с широко распространившейся в регионе практики частного майнинга криптовалюты, сопряженной с повышенным расходом электроэнергии. В регионе преобладает мнение о крайне негативном влиянии нелегального майнинга на энергетическую систему региона: 69% выражают опасение, что он вызывает перегрузки энергосетей, аварии и перебои с электричеством.

Ранее эксперты неоднократно подчеркивали, что оптимальным методом борьбы с серыми майнерами является как раз введение системы дифтарифов. Теперь более половины опрошенных жителей Иркутска в той или иной степени поддерживают диференциацию тарифов на электроэнергию в регионе, в том числе как меру пресечения нелегального майнинга (53%). Для благоустроенного многоквартирного дома сверхпотреблением респонденты в среднем готовы признать расходы свыше 2 097 кВт/час, для частного дома — 8 478 кВт/час.

Напомним, в эти выходные в Иркутске движением «Будь на стороне света» были развёрнуты четыре пункта сбора подписей против деятельности «серых» майнеров и за введение дифференцированных тарифов. Жители столицы Приангарья попросили остановить деятельность криптовалютчиков, которая ведется, по сути, за счет обычных людей, для чего ввести в регионе специальный тариф Иркутяне массово оставляют свои подписи.