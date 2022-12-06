Пугачеву и Галкина* могут выгнать из Израиля, фото: соцсети

Певицу Аллу Пугачеву и ее супруга юмориста Максима Галкина* заподозрили в незаконном получении гражданства Израиля, с такими обвинениями выступил журналист Равив Друкер местного 13-го канала, сообщает RT.

В своем репортаже он утверждает, что израильское бюро по связям “Натив”, которое занимается вопросами репатриации, в ходе оформления документов двум знаменитостям допускало нарушения, а в некоторых случаях все делалось “по знакомству” и в нерабочие дни.

Как отметил Друкер, Галкин*, который является евреем по матери, по сообщениям СМИ, вступил в церковный брак с Пугачевой и прошел перед этим обряд крещения, то есть под действие закона о возвращении не подпадает. Алла Пугачева же, как уточнил журналист, не имеет еврейских корней.

При этом никаких официальных данных о том, что Галкин*, признанный в РФ иноагентом, действительно стал гражданином Израиля, не появлялось. О том, что Пугачева якобы стала обладательницей израильского паспорта, ранее писали только украинские издания.

Ранее сбежавшая в Израиль Алла Пугачева выступила с важным заявлением о возвращении в Россию.

*Лицо, признанное в России иноагентом