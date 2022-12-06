Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ Фото: из социальной сети

Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла в ходе обстрела Донецка Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в ее телеграм-канале.

"Сегодня Донецк вновь переживает страшный день. Постоянно приходит информация о погибших, число жертв растет…Только что узнал, что погибла депутат Народного Совета, волонтер Мария Пирогова. Маша! Не верится…", - говорится в сообщении.

"Погибла, подтверждаем", - подтвердил ТАСС представитель Народной милиции ДНР.

Пироговой было 29 лет. Она была депутатом в Народном совете ДНР с 2018 года.

"С 2014 года, когда ей был всего 21 год, она начала помогать людям. Собирала вещи, развозила их сама нуждающимся, не боялась ехать в самые опасные точки, чтобы помочь другим", - вспоминают депутата.

Напомним, днем 9 ноября 2022 года на трассе недалеко от Геническа в страшном ДТП погиб замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов. Новость о смерти чиновника стала для всех неожиданностью, ведь еще за несколько часов до трагедии херсонский политик записал видео в свой Tg-канал, где по традиции рассказал о происходящем в новом регионе России.