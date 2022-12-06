Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 декабря 2022 13:30

Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла в возрасте 29 лет
Владимир РОМАНЕНКО
Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: из социальной сети

Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла в ходе обстрела Донецка Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в ее телеграм-канале.

"Сегодня Донецк вновь переживает страшный день. Постоянно приходит информация о погибших, число жертв растет…Только что узнал, что погибла депутат Народного Совета, волонтер Мария Пирогова. Маша! Не верится…", - говорится в сообщении.

"Погибла, подтверждаем", - подтвердил ТАСС представитель Народной милиции ДНР.

Пироговой было 29 лет. Она была депутатом в Народном совете ДНР с 2018 года.

"С 2014 года, когда ей был всего 21 год, она начала помогать людям. Собирала вещи, развозила их сама нуждающимся, не боялась ехать в самые опасные точки, чтобы помочь другим", - вспоминают депутата.

Напомним, днем 9 ноября 2022 года на трассе недалеко от Геническа в страшном ДТП погиб замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов. Новость о смерти чиновника стала для всех неожиданностью, ведь еще за несколько часов до трагедии херсонский политик записал видео в свой Tg-канал, где по традиции рассказал о происходящем в новом регионе России.