Житель Перми ударил ножом жену и покончил с собой на глазах 8-летней дочери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель Перми пырнул ножом в грудь свою супругу и, подумав, что женщина умирает, покончил с собой на глазах 8-летней дочери, сообщает PERM.KP.RU.

Трагедия произошла 3 декабря 2022 года днем в Кировском районе Перми в квартире многоэтажного жилого здания. Муж пришел домой в нетрезвом состоянии. Супруга попыталась отобрать у мужчины бутылку со спиртным, но тот разозлился, схватил нож и ударил жену в грудь. Подумав, что пострадавшая умирает, глава семьи покончил с собой.

Женщину удалось спасти, вся ситуация разворачивалась на глазах 8-летней дочери супругов.

Ранее муж убил жену 24 ударами кочергой и 8 ударами ножом из-за ревности, инцидент произошел в Минской области.

Также ранее в Черикове вернувшийся из командировки муж убил жену, ранил ее знакомого, а потом пытался покончить с собой. Прибывшие правоохранители поняли также, что после совершенного нападения 49-летний мужчина пытался покончить с собой. В больницу с травмами различной тяжести также были доставлены другой пострадавший мужчина и подозреваемый в убийстве.