Читатели Le Figaro потребовали ускорить переговоры по гарантиям безопасности для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели издания Le Figaro потребовали ускорить процесс предоставления России гарантий безопасности после того, как французский лидер Эммануэль Макрон призвал журналистов не разводить полемику по данному вопросу.

"Вы наплевали на Минские соглашения, а теперь просите Россию доверять вам. Следует немедленно возобновить переговоры по гарантиям безопасности для России. Все слишком затягивается", - отметил один из комментаторов.

"Россия никогда не будет чувствовать себя в безопасности с НАТО у порога. Пора бы это осознать. Решите этот вопрос - решите большую часть проблем в сфере безопасности", - написал другой читатель.

В прошедшую субботу Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после того, как на Украине восстановится мир, должна включать гарантии безопасности для России. Эти слова французского лидера вызвали негативную реакцию в Киеве и Польше.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.