Стоматолог Золотницкий сообщила о влиянии стресса на здоровье зубов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный внештатный специалист по стоматологии департамента здравоохранения Москвы, профессор Игорь Золотницкий сообщил о негативном влиянии стресса на здоровье зубов, уточнив, что во время стрессового состояния отмечается гиперфункция жевательных мышц, что приводит к повышенной стираемости зубов, а также меняется количество и качество выделяемой слюны, что ведет к ускоренному развитию стоматита, кариеса и других заболеваний.

Эксперт отметил, что на здоровье зубов могут влиять и другие сопутствующие заболевания, в том числе связанные с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), слюнными железами, а также болезни нервного и психического и характера. Кроме того, по его словам, гены также влияют на проблемы с зубами.

«На долю генетических аномалий зубочелюстной системы приходится около 25% от всех зубочелюстных аномалий. В современной стоматологии их насчитываются десятки - изменения их формы, строения твердых тканей, цвета, размеров, количества зубов, нарушения сроков прорезывания зубов», - заявил он в разговоре с Lenta.Ru.

Врач-стоматолог Натэлла Ломакина ранее назвала семь продуктов, которые вредят зубам. Как сообщает телеканал «360» на первое место она поставила сладкие газированные напитки, которые содержат сахар и химические красители, что является вредным для здоровья зубов, а сами пузырьки негативно влияют на эмаль.

Как пишет RT, стоматолог Иван Муссуров посоветовал добавить в рацион жесткие фрукты и овощи обеспечивают деснам массаж, очищают зубную эмаль, а также способствуют выделению слюны