Раскрыты детали проекта девятого пакета санкций ЕС против России Фото: REUTERS

Проект нового пакета санкций Евросоюза против России включает запрет на вещание четырех каналов, а также контроль над экспортом продукции на сумму свыше двух миллиардов евро, сообщает издание Financial Times.

"Другие элементы проекта пакета включают запрет на четыре российских медиаканала... контроль над экспортом продукции двойного назначения на сумму свыше 2,3 миллиарда евро и запрет на сделки с российскими маркетинговыми компаниями… ", - уточняет издание.

Напомним, на днях глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель разразился новыми угрозами в адрес России, пообещав принять очередной, уже девятый, пакет санкций против нашей страны.

Также ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз в кратчайшие сроки принять девятый пакет санкций против России.