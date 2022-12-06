В Оренбурге простятся с погибшей на пожаре семьей с двумя маленькими детьми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Оренбурге сегодня, 6 декабря 2022 года, простятся с семьей, погибшей на пожаре на улице 347 километр микрорайона Красный городок. Трагедия случилась в ночь на воскресенье, 4 декабря. Когда на место ЧП приехали сотрудники ГУ МЧС региона, маленький частный дом уже полыхал по всему периметру.

На месте они нашли обгоревшие тела двоих взрослых – мужчины и женщины 42 и 43 лет, а также двоих маленьких детей. На пожаре погибли 9-летний сын и маленькая дочка, которой только исполнился годик.

Как сообщает 56orb, тела будут хоронить в закрытых гробах из-за очень сильных ожогов. Об этом изданию сообщил источник, знакомый с погибшей семьей.

Следователи СУ СК региона возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.