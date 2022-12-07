Петр Бирюков: ландшафтный парк и тропа здоровья созданы в «Парке Яуза» на северо-востоке Москвы

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Ландшафтный парк и тропа здоровья появились в парке «Парка Яуза» на северо-востоке столицы, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

«Продолжается реализация масштабного проекта по формированию новой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза", все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. В период с 2016 по 2022 годы благоустроили пространство общей площадью свыше 223 гектаров, - отметил Петр Бирюков. - Новые достопримечательности - ландшафтный парк и тропа здоровья - появились на участке вдоль Северодвинской улицы, который привели в порядок в этом году».

Заместитель Мэра пояснил, что функционально ландшафтный парк образует «природный оазис», так как находится далеко от автомобильных дорог.

«Он создан методом геопластики - на небольшом участке сформировано несколько искусственных холмов, которые добавили территории разнообразия, - рассказал Петр Бирюков. - Дорожки вокруг холмов выполнены из природного материала - гравийного отсева, вдоль них установлены скамейки. Эта рекреационная зона помогает посетителям полноценно отдохнуть от городской суеты».

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что второй объект - тропу здоровья - обустроили на полуострове между старым и новым руслами реки Яузы. Маршрут разделен на семь сегментов, каждому из которых соответствует свой тип покрытия: кора лиственницы, мульча, песок, керамзит, еловые шишки, морская галька и щепа сосны.

Согласно планам, будущий "Парк Яуза" займет более 350 гектаров, новая зеленая зона позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы.