HR- специалист дала советы, как выгодно уводиться с работы перед в конце года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед Новым годом многие начинают задумываться о переменах, в том числе, решают поменять работу. Но нужно помнить, что в декабре обычно сроки рассмотрения резюме увеличиваются, поэтому торопиться с заявлением на увольнение не стоит.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова дала советы, как быть в сложившейся ситуации. Эксперт советует не начинать поиск к концу года. Шансы найти работу в декабре не очень высоки.

- Компании стали дольше копаться в резюме кандидатов, тщательно выдвигают требования и долго смотрят и согласовывают людей, - делится с «Абзацем» эксперт.

Сейчас соискатели ищут стабильность, а вот уровень зарплаты уже на втором месте.

На рынке присутствует дефицит в специальностях, не требующих высокой квалификации. Большой спрос на кассиров, менеджеров по продажам. Всегда нужны сотрудники производственного сектора: мастера, руководители предприятий.

Не стоит забывать, что половина января будет не рабочей, но если смена работы состоялась, то стоит попробовать договориться с новым начальством, чтобы договор был оформлен с 1 января. Тогда получится, что сотрудник отработал полный месяц, и его зарплата будет выше.

А вот аргумент против увольнения в декабре – это годовые премии, они как раз выплачиваются в конце года. Но часто в договоре прописывается, что если человек увольняется, то ему выплаты не положены.