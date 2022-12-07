Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 декабря 2022 23:04

Власти Италии заявили, что пока не будут поставлять новое оружие Украине

Официальный Рим считает, что военные поставки Киеву точно не приближают разрешение украинского кризиса
Александр КИСЛОВ
Итальянские власти наотрез отказались от поставок нового вооружения украинским боевикам

Итальянские власти наотрез отказались от поставок нового вооружения украинским боевикам

Фото: REUTERS

Итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил 6 декабря нынешнего года министр обороны Италии Гуидо Крозетто (его словам передает влиятельное итальянское информационное агентство ANSA).

"Заверяю, что до конца года не будет никакого нового декрета [о военных поставках Киеву]. Посмотрим, какое решение примет правительство по поводу будущей помощи Украине и что под ней будет подразумеваться. Главные просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, просят генераторы", - сказал министр. При этом высокопоставленный итальянский чиновник подчеркнул, что полностью отказываться от поддержки Киева власти страны пока ни в коем случае не собираются.

Решение итальянских властей может быть реакцией на недавно прошедшую в стране масштабную серию массовых уличных митингов, участники которых требовали прекратить военную помощь украинским боевикам и киевскому националистическому режиму.

Наиболее крупные подобные протестные акции состоялись, в частности, в Риме и Милане. К протестам присоединились и некоторые влиятельные итальянские политики (к примеру, бывший мэр Милана), общественные активисты и политические силы. По их мнению, Италия должна помочь достижению мира на Украине, а постоянные военные поставки - особенно, если речь идет о мощном летальном оружии - наоборот отдаляют заключение мира или временного перемирия.