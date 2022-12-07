Власти Италии заявили, что пока не будут поставлять новое оружие Украине

Итальянские власти наотрез отказались от поставок нового вооружения украинским боевикам Фото: REUTERS

Итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил 6 декабря нынешнего года министр обороны Италии Гуидо Крозетто (его словам передает влиятельное итальянское информационное агентство ANSA).

"Заверяю, что до конца года не будет никакого нового декрета [о военных поставках Киеву]. Посмотрим, какое решение примет правительство по поводу будущей помощи Украине и что под ней будет подразумеваться. Главные просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, просят генераторы", - сказал министр. При этом высокопоставленный итальянский чиновник подчеркнул, что полностью отказываться от поддержки Киева власти страны пока ни в коем случае не собираются.

Решение итальянских властей может быть реакцией на недавно прошедшую в стране масштабную серию массовых уличных митингов, участники которых требовали прекратить военную помощь украинским боевикам и киевскому националистическому режиму.

Наиболее крупные подобные протестные акции состоялись, в частности, в Риме и Милане. К протестам присоединились и некоторые влиятельные итальянские политики (к примеру, бывший мэр Милана), общественные активисты и политические силы. По их мнению, Италия должна помочь достижению мира на Украине, а постоянные военные поставки - особенно, если речь идет о мощном летальном оружии - наоборот отдаляют заключение мира или временного перемирия.