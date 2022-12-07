В миссии РФ при ООН обвинили Украину в опасных провокациях из-за обстрелов ЗАЭС

РФ неоднократно публично заявляла о том, что действия боевиков ВСУ могут привести к масштабной аварии на ЗАЭС Фото: REUTERS

Россия считает необходимым договориться о параметрах зоны защиты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы создание такой зоны не привело к снижению степени безопасности объекта. Об этом заявила представитель РФ Наталья Кармазинская, выступая 6 декабря 2022 года на заседании Генассамблеи ООН.

"Главной угрозой безопасности ЗАЭС являются непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских вооруженных сил, которые с середины июля осуществляют атаки на станцию, создавая реальную угрозу ее безопасности и риски техногенной аварии с радиационными выбросами", - подчеркнула российский дипломат в ходе своего выступления на важном мероприятии в ООН.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова публично заявили о том, что уходить с Запорожской атомной электростанции Россия совершенно точно не намерена. При этом российская сторона в настоящее время ведет активные переговоры с представителями МАГАТЭ по поводу возможного создания надежной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

МИД РФ и российской министерство обороны ранее неоднократно сообщали о том, что многочисленные непрекращающиеся обстрелы территории Запорожской АЭС (а также города Энергодар, в котором расположена атомная станция) вполне могут привести к масштабной аварии, последствия которой вполне могут быть сравнимы с тем, что произошло в результате резонансных ЧП на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме.