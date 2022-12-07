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НовостиПолитика7 декабря 2022 1:33

Власти США отказались от проверки расходования выделенных Украине денег

Комитет Палаты представителей не принял резолюцию о проверках выделения США средств Украине
Александр КИСЛОВ
Конгресс США решил не проверять, как расходуются веденные Украине американские деньги

Конгресс США решил не проверять, как расходуются веденные Украине американские деньги

Фото: REUTERS

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США во вторник не поддержал законодательную инициативу, предполагающую проведение проверки в связи с выделением средств американскими властями Украине.

Трансляцию данного важного заседания американского законодательного органа вели на официальном сайте комитета. По итогам открытого голосования поддержку документа высказались 22 законодателя, против - 26.

Ранее с требованием о тщательной проверке "каждого цента" американской финансовой помощи Украине публично выступила конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин (она считает представителем неформальной команды сторонников экс-президента США Дональда Трампа внутри американской Республиканской партии).

Грин считает, что украинский президент Владимир Зеленский попросту пользуется тем, что США не установили никаких механизмом контроля выделенных Киеву денег - из-за этого он и его соратники теперь могут тратить "средства американских налогоплательщиков" на какие угодно нужды и цели.