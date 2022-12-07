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НовостиПолитика7 декабря 2022 3:22

Newsweek: энергетическая инфраструктура Украины может полностью выйти из строя к концу 2022 года

Причиной этого американские журналисты называют массированные удары Вооруженных сил РФ
Александр КИСЛОВ
Из-за ударов российской армией энергетическая инфраструктура Украины вскоре попросту перестанет существовать

Из-за ударов российской армией энергетическая инфраструктура Украины вскоре попросту перестанет существовать

Фото: REUTERS

Энергетическая инфраструктура Украины может полностью перестать функционировать к концу 2022 года - страна рискует фактически остаться без электричества уже к католическому Рождеству. Информацию об этом распространило американское издание Newsweek со ссылкой на аналитический обзор НКО Mercy Corps.

"Энергетическая инфраструктура может полностью разрушиться в течении нескольких недель, если обстрелы продолжатся", — цитирует издание выводы экспертов американской некоммерческой организации. Представитель Mercy Corps Майкл Янг также акцентировал внимание на том обстоятельстве, что уже в скором времени отключения электричества на территории Украины могут длиться не часами и днями, а целыми неделями.

Ранее российские Вооруженные силы начали регулярно наносить мощнейшие массированные удары по подавляющему большинству объектов критической энергетической инфраструктуры Украины.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу (и подтвердил российский президент Владимир Путин), данные удары наносятся в ответ на откровенно враждебные и террористические действия киевского националистического режима: в частности, речь идет о теракте на Крымском мосту, а также о регулярных обстрелах приграничных регионов России и попытках атак на военные и гражданские объекты, находящиеся в других субъектах Российской Федерации.