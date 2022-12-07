Сунак и Байден сообщили о заключении нового энергетического партнерства Британии и США

Лондон и Вашингтон заключили новое энергетическое партнерство, целью которого стало «сокращение глобальной энергетической зависимости от России». Об этом сказано в совместном заявлении премьера Великобритании Риши Сунака и президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте британского правительства.

Согласно представленному документу, ближайшая совместная цель Великобритании и США состоит в стабилизации энергетических рынков и обеспечении надежности поставок в краткосрочной перспективе, а также снижении спроса. Долгосрочной целью назвали содействие стабильному энергетическому переходу к достижению к 2050 году нулевого показателя выбросов.

Уточняется, что данное партнерство будет основываться на функционировании стратегического диалога двух сторон по энергетике, который возглавляется профильными министрами Великобритании и США.

Среди прочего, Лондон и Вашингтон продолжат свое сотрудничество в сфере хранения углерода.