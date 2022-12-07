Россиянку и более 20 человек задержали по подозрению в подготовке госпереворота в ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди 22 арестованных по подозрению в подготовке государственного переворота в ФРГ есть гражданка России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 7 декабря, на сайте немецкой генпрокуратуры.

Уточняется, что всех задержанных подозреваются в создании террористической организации. Россиянку подозревают в посредничестве между «лидером заговора» и представителями России. В ведомстве также заявили, что подозреваемые в подготовке государственного переворота связывались с российскими представителями, но поддержки не получили.

Ранее среду, 7 декабря, немецкое издание Zeit сообщило, что правоохранительные органы Германии проводят одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались совершить штурм Бундестага для осуществления государственного переворота.

Сообщалось, что с раннего утра около три тысячи полицейских обыскивают более 130 домов и квартир по всей Германии, а в причастности к госперевороту подозревают 52 человека.