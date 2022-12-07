Пользователей Twitter шокировали слова Борреля о шансах Украины на вступление в Евросоюз

Джозеп Боррель Фото: REUTERS

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше будут шансы страны вступить в Евросоюз.

"Сначала "до последнего украинца", чтобы иметь шанс на вступление в НАТО, теперь - "до последнего камня", чтобы повысить шансы на вступление в ЕС", - отметил один из читателей.

"У Евросоюза много проблем с экономикой, а принятие Украины может его полностью разрушить", - написал другой.

"Главная цель Запада - как можно больше разрушить Украину и в процессе нанести как можно больший вред РФ", - предположил еще один пользователь.

Ранее Пушков заявил об отсутствии у Украины шансов на вступление в Евросоюз и НАТО. Сенатор заявил, что в ЕС господствует скептическое мнение о Киеве.

Также ранее политолог Кортунов рассказал, есть ли у Украины шансы на вступление в ЕС