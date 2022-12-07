Лавров считает, что глобализация по-американски закончилась

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глобализация по-американски завершилась, сейчас выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

“Глобализация по-американски закончилась… остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система - и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших бывших партнеров с Запада", - сказал Лавров на своем выступлении на международном форуме "Примаковские чтения".

Также министр отметил, что экспансия НАТО остается основным движущим мотивом Запада в отношении не только России, но и других государств мира

Ранее глава российского МИДа заявил, что США будут опираться в развитии НАТО на русофобские страны. Министр отметил, что США подхватили концепцию Польши о трехморье.