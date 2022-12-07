Лавров сравнил США с "ужами на сковородке" за нежелание обсуждать биолаборатории на Украине

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Соединенные Штаты извиваются подобно "ужам на сковородке" в нежелании обсуждать тему военных биологических лабораторий на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Большая проблема создавалась через формирование военных биологических лабораторий, под эгидой Пентагона их десятки на Украине. в настоящее время американцы извиваются, как ужи на сковородке, - не хотят ни коим образом обсуждать эту тему", - сказал он сегодня, 7 декабря, в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".

Также Сергей Лавров отметил, что глобализация по-американски завершилась, сейчас выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада.

Кроме этого, министр отметил, что экспансия НАТО остается основным движущим мотивом Запада в отношении не только России, но и других государств мира

Ранее глава российского МИДа заявил, что США будут опираться в развитии НАТО на русофобские страны. Министр отметил, что США подхватили концепцию Польши о трехморье.