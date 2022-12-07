Власти Венгрии отменили лимит цен на бензин из-за последствий санкций Евросоюза

Венгрии пришлось отменить лимит цен на бензин из-за дефицита топлива Фото: REUTERS

Кабмин Венгрии принял решение отменить лимит цен на бензин, принятый в прошлом году для поддержки населения. Об этом объявил журналистам премьер-министр страны Гергей Гуйяш.

Глава венгерского правительства добавил, что виной тому дефицит топлива, возникший на фоне принятия потолка цен на нефть Евросоюзом.

"То, чего мы опасались, сбылось: нефтяные санкции ЕС, вступившие в силу в понедельник, вызвали перебои в поставках топлива в Венгрию, которые ощущают все", - констатировал Гуйяш.

По его словам, без стабильного импорта топлива поддерживать установленную государством стоимость бензина (1,2 евро) невозможно.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты выяснили, что власти России рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и Евросоюзом потолка цен на импорт российской нефти.

Напомним, Евросоюз согласовал решение о введении потолка цен на российскую нефть — он составит 60 долларов за баррель. Польша долго настаивала на 30 долларах, но потом и ее вынудили согласиться.