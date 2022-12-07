Героев спецоперации включат в учебники истории Фото: Александр КОЦ

Подвиги героев специальной военной операции на Украине включат в учебники истории, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Да, обязательно в учебниках это будет. Уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть», – сказал глава Минпросвещения журналистам.

По словам министра, новые единые программы по истории им подписаны и направлены в Министерство юстиции России.

Как писал сайт KP.RU, весной этого года Кравцов сообщал, что Министерство просвещения России намерено дополнить учебники по истории, внеся в них события, связанные с военной спецоперацией на Украине.

Напомним, в образовательную программу российских первоклассников введут предмет «История», который по действующим образовательным стандартам начинают изучать только в пятом классе. По словам главы Минпросвещения, нововведение направлено на сохранение исторической памяти.