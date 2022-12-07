Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 10:44

Героев спецоперации включат в учебники истории

Минпросвещения РФ включит героев спецоперации на Украине в учебники истории
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Героев спецоперации включат в учебники истории

Героев спецоперации включат в учебники истории

Фото: Александр КОЦ

Подвиги героев специальной военной операции на Украине включат в учебники истории, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Да, обязательно в учебниках это будет. Уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть», – сказал глава Минпросвещения журналистам.

По словам министра, новые единые программы по истории им подписаны и направлены в Министерство юстиции России.

Как писал сайт KP.RU, весной этого года Кравцов сообщал, что Министерство просвещения России намерено дополнить учебники по истории, внеся в них события, связанные с военной спецоперацией на Украине.

Напомним, в образовательную программу российских первоклассников введут предмет «История», который по действующим образовательным стандартам начинают изучать только в пятом классе. По словам главы Минпросвещения, нововведение направлено на сохранение исторической памяти.