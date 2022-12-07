Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали о пытках на допросах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали о пытках - на допросе им простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщает пресс-служба СК России.

"Следственный комитет России зафиксировал показания российских военных, которые были возвращены из плена и рассказали о множественных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов", - уточняется в сообщении.

По словам одного военных, в бою он получил ранение, пулей была перебита кость правой руки - так он оказался в плену. В ходе допросов, во время которых использовалась арматура и черенок от лопаты, ему была сломана челюсть, несколько ребер и пробито легкое, а также из пистолета ему прострелили обе ступни. При этом первую помощь ему оказали черед длительный период времени, поставив жизнь под угрозу.

Ранее освобожденный из плена военный ДНР рассказал об издевательствах украинских силовиков.

Также ранее освобожденный из плена рассказал о пытках и издевательствах украинских военных. Националисты надевали раненым пакеты на голову, устраивали коллективные наказания, заставляли даже инвалидов на костылях приседать