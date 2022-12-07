Лавров озвучил условие для мирных переговоров с Украиной

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Если будет серьезное предложение о том, как прекратить конфликт на Украине, Россия готова говорить, но оно должно быть с учетом российских интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если сейчас поступит серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать", - сказал он сегодня, 7 декабря, в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".

Также Лавров заявил, что система мироустройства на принципах глобализации, инициированная США, "полностью" дискредитировала себя "как недоговороспособная".

Кроме этого, глава российского МИДа сравнил США с "ужами на сковородке" за нежелание обсуждать биолаборатории на Украине. Таких лабораторий на территории страны сотни, уточнил глава МИД РФ.

Также Сергей Лавров отметил, что глобализация по-американски завершилась, сейчас выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада.