Глава Амурской области Василий Орлов вручил награды сотрудникам МЧС и жителям региона, спасшим людей

Губернатор Василий Орлов вручил награды сотрудникам МЧС. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов вручил награды сотрудникам МЧС и жителям региона, проявившим героизм при спасении людей. Губернатор вручил благодарственные дипломы и медали 7 декабря во время подведения итогов деятельности Амурской территориальной подсистемы РСЧС в 2022 году. Василий Орлов поблагодарил сотрудников служб спасения и подчеркнул, что Приамурье – регион со сложными климатическими условиям, требующими повышенного внимания.

«У нас с вами простых лет не бывает. Каждый год - новые сюрпризы, метеорологические рекорды. Система РСЧС со всеми вызовами справилась. Был непростой пожароопасный период, паводки также не обошли нас стороной», - отметил губернатор.

Василий Орлов рассказал, что опыт спасательных служб Приамурья тиражируется и в других регионах.

«На федеральном уровне опыт Амурской области зачастую берут за основу, наши предложения рассматриваются, меняется федеральное законодательство. Уверен, по нашему предложению будет разрешено использование резервов финансовых и материальных ресурсов не только для ликвидации последствий ЧС, но и для их предупреждения. В подсистемы РСЧС поступает новая техника, разворачивается «Лесохранитель» и прочие системы предупреждения. Все это делает систему РСЧС более стабильной. В этом году главный результат нашей совместной работы – то, что во время ЧС не было допущено гибели людей», - отметил глава региона.

Перед началом церемонии награждения Василий Орлов осмотрел новую спецтехнику, поступившую в пожарные части региона. На смену старым автомобилям в регион привезли 13 высокопроходимых специализированных пожарных автомобилей. Благодаря им спасательные службы будут реагировать на ЧП еще более оперативно.