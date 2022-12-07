Чернышенко допустил рост внутреннего турпотока до 18 миллионов человек зимой

Дмитрий Чернышенко Фото: Николай ХИЖНЯК

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко 7 декабря провел расширенное заседание президиума Правительственной комиссии по развитию туризма в стране. Участниками обсуждения стали помощник президента РФ Игорь Левитин, министр экономического развития Максим Решетников, представители Минтранса и другие.

Темами обсуждения стали проведение зимнего туристического сезона, ход строительства в регионах некапитальных средств размещения, а также реализация мер поддержки туротрасли Крыма и Севастополя.

По словам вице-премьера, сейчас одними из самых популярными направлениями для путешествий россиян будут Москва, Питер, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, а также города Золотого кольца. Что касается горнолыжных курортов, то среди них по-прежнему пользуются популярностью Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье. Ожидается, что загрузка на новогодние праздники в этих местах составит практически 100%.

- Внутренний турпоток в зимний период, в период с декабря 2022 года по март 2023 года, по предварительным оценкам составит до 18 миллионов человек. Это на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне ...Туристическая отрасль сейчас является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики,

Также он добавил, что россияне должны получить качественные услуги и высокий сервис обслуживания во время своего отдыха.

В свою очередь Максим Решетников отметил, что в туротрасли сейчас открываются дополнительные возможности: и для бизнеса, и для регионов.

- Чтобы ускорить темпы роста в туризме, нужно объединять отраслевые и региональные меры поддержки. У нас уже есть успешные примеры. Сейчас 18 регионов в рамках реструктуризации задолженности направили средства под строительство дорог, автостоянок, инженерных сетей для новых туристических объектов. Это практически каждый десятый проект из почти 600 одобренных, - добавил Решетников.

Помощник президента РФ Игорь Левитин добавил, что крайне важно провести мониторинг стоимости перелетов и проживания в гостиницах во время повышенного спроса. Это необходимо для того, чтобы отслеживать, как поведет себя ценовая политика и не допустить необоснованного завышения цен.

Другой участник обсуждения - первый замруководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов - напомнил присутствующим, что в новогодние праздники Москва традиционно встречает гостей яркой культурной программой, делая акцент на впечатления и эмоции для гостей с детьми.

Однако в этом сезоне, по его словам, есть отличительная черта - москвичи сами высказывались о том, каким должен быть новогодний праздник в российской столице. Свои пожелания они донесли до властей благодаря платформе "Активного гражданина".

На заседании также обсудили и поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя. Чернышенко напомнил, что в 2022 году для сохранения занятости в индустрии полуострова в период низкого спроса и временных транспортных ограничений Правительство выделило 1,6 миллиарда рублей. До конца года единовременную выплату получат 1,5 тысячи компаний и ИП. Благодаря этой мере удастся сохранить 53 тысячи рабочих мест.