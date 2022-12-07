Меркель заявила, что не будет участвовать в урегулировании конфликта на Украине

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос о ее участии в урегулировании ситуации на Украине не стоит, но конфликт однажды разрешится переговорами.

Меркель в интервью изданию Zeit ответила на вопрос, как может закончиться конфликт.

"Честно говоря, я не знаю. Когда-нибудь он закончится переговорами…", - сказала Меркель.

Отвечая на вопрос журналиста о том, исключено ли ее участие в урегулировании ситуации, бывший канцлер заявила, что такого вопроса даже "не возникает".

Ранее Ангела Меркель рассказала, как помогла укрепиться украинскому милитаризму. Бывшая канцлер ФРГ дала первое интервью после ухода с поста.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.