Байден забыл, зачем приехал на завод по производству микросхем

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не смог рассказать аудитории, производством чего занимается предприятие в Аризоне, на открытие которого он прибыл. Кадры выступления американского лидера опубликовал телеканал CNBC.

Мероприятие проходило на новом американском производстве крупнейшей в мире компании по выпуску полупроводников - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

"Мы возведем вторую лабораторию здесь в Финиксе, чтобы производить чипы, три наночипа... Нано, ноно - я не знаю", - сказал Байден.

Ранее Байден снова допустил скандальную оговорку. Выступая на митинге в штате Флорида, он забыл, когда вступил в должность президента, заявив, что это произошло летом 2022 года.

Следует отметить, что американский лидер Джо Байден не впервые допускает шокирующие оговорки. Так, недавно он заявил, что Америка делится на 54 штата. Американцы назвали перепутавшего количество штатов США Байдена безумным.