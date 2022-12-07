Die Press: НАТО истощила запасы вооружений из-за поддержки Украины Фото: Shutterstock

Запад оказался не готов к темпу боевых действий, которые идут в настоящее время на Украине, пишет Die Press.

В издании отметили, что оружейные арсеналы членов НАТО уже истощились, поскольку ВСУ расходуют на фронте от 2000 до 4000 снарядов каждый день.

Как написали авторы публикации, в короткие сроки восполнить дефицит не удастся, так как санкции против России вынуждают производителей заниматься поиском альтернативных источников сырья.

"На пополнение арсеналов потребуется от 10 до 15 лет. Уже сегодня украинцы стреляют реже, чем могут, поскольку боеприпасы у них заканчиваются", - говорится в статье.

Ранее о сложном положении Североатлантического альянса написали журналисты New York Times. Оказалось, что армии Запада не готовы к настоящему большому противостоянию. Отмечалось, что “НАТО привыкло кошмарить бедные страны типа Афганистана, а там много оружия просто не нужно”. Представитель НАТО рассказал американским журналистам, что “малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя”. Хотя самые богатые – США, Франция, Германия, Италия – еще способны поддерживать Киев.