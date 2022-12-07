Экономист объяснил укрепление курса доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака сказал в беседе с Lenta.ru, что краткосрочные колебания валюты могут происходить по самым разным причинам, одной из которых он назвал нефтяное эмбарго.

«Скорее всего, здесь сейчас играет роль то, что вступили в силу санкции против России, нефтяное эмбарго, но говорить о том, что это будет надолго или что тенденция поменяется, очень сложно», - сказал эксперт.

Специалист заявил, что для российской экономики необходимо, чтобы российская валюта была послабее с точки зрения экспорта товаров из России. Тем не менее для потребителя обратная ситуация, поскольку для них лучше, когда рубль был крепче.

Раньше ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сообщила ФАН, что с начала декабря 2022 года рубль падает по отношению к доллару и евро, теряя уже более 2% к каждой из этих валют. В беседе с «Известия» экономист заявила, что на изменение курса российской валюты влияет несколько факторов, среди которых нефтяное эмбарго, а также введенный накануне потолок цен.

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