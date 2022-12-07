Аналитик назвал наиболее вероятный ответ России на введенный потолок цен на нефть Фото: REUTERS

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что Москва не сможет ввести полный запрет на продажу нефти странам, которые ранее поддержали введение потолка цен на российское черное золото.

«Интересно, а как Россия узнает, кто является финальным покупателем? Пока танкер идет, даже с сырой нефтью, владелец этой нефти может меняться сотни раз, поэтому это невозможно просто, мне кажется, технически сделать», - заявил специалист в разговоре с Lenta.ru.

Демидов назвал наиболее вероятным ответ, который предполагает запрет на экспорт по контрактам, куда включен потолок цен.

Ранее Демидов в беседе с ФАН заявил, что Турция, страны Ближнего Востока будут получать выгоду от сложившийся ситуации. По его словам, именно при с помощью них, скорее всего, Моква будет перепродавать нефть, газ и так далее западным странам.

Эксперты, опрошенные «360», заявили, что такие ограничения серьезно не повлияют на Россию, а вот Европе придется непросто. По их мнению, начнется по-настоящему большая игра.

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