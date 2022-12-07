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НовостиЭкономика7 декабря 2022 14:32

Аналитик назвал наиболее вероятный ответ России на введенный потолок цен на нефть

Аналитик Демидов назвал нереализуемым запрет России на продажу нефти странам Евросоюза
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Аналитик назвал наиболее вероятный ответ России на введенный потолок цен на нефть

Аналитик назвал наиболее вероятный ответ России на введенный потолок цен на нефть

Фото: REUTERS

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что Москва не сможет ввести полный запрет на продажу нефти странам, которые ранее поддержали введение потолка цен на российское черное золото.

«Интересно, а как Россия узнает, кто является финальным покупателем? Пока танкер идет, даже с сырой нефтью, владелец этой нефти может меняться сотни раз, поэтому это невозможно просто, мне кажется, технически сделать», - заявил специалист в разговоре с Lenta.ru.

Демидов назвал наиболее вероятным ответ, который предполагает запрет на экспорт по контрактам, куда включен потолок цен.

Ранее Демидов в беседе с ФАН заявил, что Турция, страны Ближнего Востока будут получать выгоду от сложившийся ситуации. По его словам, именно при с помощью них, скорее всего, Моква будет перепродавать нефть, газ и так далее западным странам.

Эксперты, опрошенные «360», заявили, что такие ограничения серьезно не повлияют на Россию, а вот Европе придется непросто. По их мнению, начнется по-настоящему большая игра.

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