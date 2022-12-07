Путин заявил, что появление новых территорий стало значимым результатом спецоперации для России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Спецоперация России на Украине, возможно, является и длительным процессом, но появление новых территорий стало значимым результатом для РФ, Азовское море стало внутренним морем, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 7 декабря.

"По поводу длительного процесса результатов СВО, конечно, это длительный процесс, но… появились новые территории... все-таки значимый результат для России… Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, это серьезная вещь", - подчеркнул Владимир Путин.

Также глава государства отметил, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, сначала мирными методами, но если это не поможет, то задействует все имеющиеся средства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

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