Илон Маск больше не самый богатый человек в мире Фото: REUTERS

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск больше не самый богатый человек в мире по данным Forbes. Он уступил первенство в списке богачей владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) LVMH Бернару Арно.

В Forbes установили, что нынешнее состояние Маска оценивается в 184,6 миллиарда долларов, в то время, как Арно и его семьи - 185,1 миллиарда долларов.

Напомним, убытки американского бизнесмена Илона Маска за 2022 год превысили 100 миллиардов долларов, поскольку акции Tesla Inc. упали до самого низкого уровня за два года, сообщило ранее агентство Bloomberg.

"В этом году он потерял 100,5 млрд долларов — больше всех в индексе благосостояния — после пика в 340 млрд долларов чуть более года назад", - писали в издании.

Соучредитель Tesla на тот момент оставался самым богатым человеком в мире с состоянием в 169,8 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, даже после того, как в 21 ноября 2022 года его собственный капитал сократился на 8,6 миллиарда долларов.