Россияне признались, чего ждут от 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Декабрь – месяц подведения итогов и многие уже начали анализировать, как прошел их 2022 год. Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, каких успехов удалось достичь россиянам в этом году. В исследовании приняли участие 5 тысяч пользователей.

Большинство (59%) опрошенных считают для себя 2022 год успешным. Для 27% респондентом он стал удачным с финансовой точки зрения, их доходы увеличились.

Четверть участников опроса (25%) сменили работу, и почти столько же (24%) добились повышения зарплаты.

22% сделали ставку на обучение и освоили новую профессию, а 17% делали акцент на расширение деловых связей. 4% признались, что устроились работать в компанию мечты, пишет "Газета.Ru".

Большинство (75%) уверены, что новый год будет более успешным, чем предыдущий. Половина (49%) рассчитывают на рост доходов, а четверть (25%) хотят найти подработку.

Почти половина россиян (49%) ожидают роста доходов в 2023 году. Еще 27% опрошенных собираются освоить новую профессию, 25% — найти подработку, а 24% — сменить сферу деятельности.

7% респондентов планируют запустить свой бизнес, а 3% - масштабировать имеющийся.

Ранее россияне рассказали, как часто на корпоративах в российских компаниях случаются казусы и что потом происходит с виновниками неловких ситуаций.

39% опрошенных отметили, что были свидетелями постыдных случаев, а 33% — негативных, сообщает газета "Известия".

А тем временем, стилист Мария Свердликова заявила, что в 2023 году в тренде будут пайетки и большое количество открытого тела, пишет "Свободная пресса".