Психиатр ответил, к каким негативным последствиям может привести длительная работа на удаленке

Психиатр Бек заявил, что длительная работа на удаленке приводит к тревожным расстройствам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удаленная работа может привести к росту тревожных расстройств и увеличивает шансы на развод. Психиатр Антон Бек рассказал, почему такое возможно.

Статистика показывает, что после перехода на удаленку, многие семьи не выдержали такого испытания и началась череда разводов.

В такую же безвыходную ситуацию попадают мамы, работающие дистанционно. Ребенок требует внимания, а отвлекаться от работы нельзя. В итоге ситуация такова: или ты отказываешь ребенку и мучаешься угрызениями совести, что ты плохая мать. Или снижаешь эффективность работы, но от этого увеличивается уровень стресс-гормона кортизола.

- Как следствие, психоэмоциональный фон снижается, и мы получаем рост психических расстройств, тревожно-агрессивных состояний, алкоголизации, — пояснил Пятому каналу Антон Бек.

Удаленная занятость, по мнению эксперта, негативно сказывается на качестве работы. Сотрудник не может полностью сосредоточиться на работе, то и дело отвлекаясь на домашние дела.

В итоге смываются границы личного и рабочего времени и здесь тоже два варианта: или трудоголизм или лень и прокрастинация.

- Вот такие последствия может ощутить человек, который работает достаточно долгое время на удаленке», — подытожил психиатр.

За последний год число удаленных вакансий в России выросло почти в полтора раза. Аналитики связывают это с тем, что работа из дома позволяет сотрудникам получить больше свободного времени, а компаниям — экономить на производственных затратах, пишет RT.

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