В Самарской области отремонтировали 712 километров дорог по итогам 2022 года

Всего на обновление дорожно-транспортной сети региона в этом году было направлено 14,5 миллиардов рублей. Фото: правительство Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам реализации в регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.

В 2022 году в регионе отремонтировали, построили и реконструировали с учетом федеральных трасс 712 километров дорог. Это рекордный показатель. В эксплуатацию ввели 107 объектов, обновили и 21 искусственное сооружение. По итогам года Самарская область вновь стала одним из лидеров в стране по достижению показателей нацпроекта.

— Во многом благодаря достигнутым успехам наш регион пользуется особым доверием инвесторов и поддержкой федерального центра. В этом залог опережающего развития инфраструктуры, что способствует повышению устойчивости экономики, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению уровня благосостояния жителей, — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, также поблагодарив за высокие результаты работы специалистов дорожной отрасли.

Одним из ключевых построенных объектов дорожной сети стала двухуровневая автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Рабочее движение по ней было запущено на год раньше срока. Сейчас продолжается строительство Волжского моста и трассы «Обход Тольятти», который входит в состав международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай», готовность объекта составляет 71%.

Всего на обновление дорожно-транспортной сети Самарской области в этом году было направлено 14 миллиардов 50 миллионов рублей. Ежегодно в течение последних 5 лет деньги из регионального бюджета выделяются и муниципалитетам Самарской области. За это время общая сумма средств составила 29,65 миллиардов рублей.

— Напомню, в 2017 году было много стенаний, что Самарской области денег недодают, некоторые соседние регионы получают гораздо больше. Я тогда сказал: мы должны научиться работать сами, не пенять, что нас обделяют или нас кто-то обходит. Если мы качественно делаем работу, то мы получим поддержку. Как только мы эту работу отстроили в 2018 году, то ежегодно в течение года получаем дополнительные средства, — отметил глава региона.

С 2018 года на территории Самарской области в нормативное состояние приведено более 2,5 тысяч километров автомобильных дорог регионального и местного значения, 42 моста и путепровода. Уровень нормативного состояния региональных дорог вырос с 27,3% в 2017 году до 44,3%.

В этом году в Самарской области благодаря обновлению дорожной сети на дорогах регионального значения наблюдается снижение количества погибших в ДТП людей – на 31,8%, а в целом по Самарской области – ниже на 6% по сравнению с прошлым годом. «Результат реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – это не только привлечение инвестиций, повышение уровня благосостояния жителей, но и, конечно, самый главный эффект — это сохраненная человеческая жизнь», — подчеркнул губернатор.

В 2023 году в Самарской области запланирован ввод 79 объектов протяженностью 223,65 километров. Благодаря слаженной работе региональной проектной команды, контрактация объектов на следующей год уже выполнена на 89% (70 объектов). Остальные, как планируется, будут законтрактованы до конца февраля.

— Санкционный вызов, с которым столкнулась страна, всех отраслей касается. Сейчас мобилизация должна быть полная, нельзя допускать отставаний ни по срокам контрактации, ни по выполнению работ, — подытожил губернатор Самарской области.