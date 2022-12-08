Захарова рассказала о планах США "подогревать" украинский конфликт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США собираются подогревать украинский конфликт на Украине по меньшей мере до конца 2025 года. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что соответствующий вывод можно сделать из документов, которые Вашингтон не скрывает.

«Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года - это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в четверг.

Как отметила дипломат, уже на сегодняшний день американские СМИ смакуют детали коррупционного марафона «Белый дом - Киев - Белый дом», чем, по ее словам, и объясняется стремление администрации американского президента добиться от конгресса США включения в бюджет на следующий год дополнительной помощи Украине в размере 37 млрд долларов.

Захарова также заявила, что в данную логику вписывает и факт о контракте конце контракт американских властей с компанией Raytheon на 1,2 млрд долларов на закупку для Украины систем ПВО. Дипломат напомнила, что залеченный в конце ноября этого года документ рассчитан на три года.