Песков заявил, что о присоединении новых территорий в районе проведения спецоперации речи не идет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о присоединении новых территорий в ходе специальной военной операции речи не идет, однако предстоит много работы для освобождения оккупированных земель.

«Об этом речи не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что в ряде новых регионов Российской Федерации есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», - сказал представитель Кремля в четверг, 8 декабря.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова президента России Владимира Путина на встрече с членами Совета по правам человека о том, что присоединение новых территорий - это значимый результат специальной военной операции.

Одной из главных целей специальной военной операции на Украине пресс-секретарь российского лидера назвал защиту людей, которые живут на юго-востоке Украины и на Донбассе, напомнив, что об этом ранее говорил и президент России Владимир Путин.

«И в рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории (Луганская и Донецкая республики, Херсонская и Запорожская области), которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот о чем говорил президент», - добавил Песков, указав, что в числе целей спецоперации остается денацификация и демилитаризация.