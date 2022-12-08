Путин назвал героем каждого бойца на передовой Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что для него лично и всех россиян каждый боец на передовой является героем. Об этом глава государства заявил во время церемонии награждения Героев России в Кремле.

- Хочу обратиться к тем, кто находится на передовой. Для меня и для всех наших сограждан каждый из вас - герой, - сказал он на мероприятии по случаю Дня Героев Отечества.

Российский лидер также добавил, что народ России всегда отвечал несокрушимым единством на любые попытки посягнуть на безопасность страны. При этом политик добавил, что РФ всегда чтила тех, кто своим мужеством и самоотверженностью заслужил высокое звание героя.

Напомним, на церемонию награждения приглашены более 200 военнослужащих и гражданских. Все они - проявили мужество и героизм. Сайт KP.RU вел онлайн-трансляцию, как Владимир Путин награждает Героев России в Кремле 8 декабря 2022 года.