Названы симптомы аллергии на холод

Врач Билибина заявила, что об аллергии на холод говорит зуд и отеки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Холодовая аллергия говорит о себе появлением зуда, жжением, покраснением кожи, а также высыпаниями, отеками кожи и подкожной клетчатки. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог Центра молекулярной диагностики CMD Светлана Билибина.

Как уточнила специалист, подобные симптомы проявляются в основном на открытых участках тела через несколько минут после контакта с холодом, однако высыпания и отеки могут проявляться и в местах, где кожа не подвергалась воздействию холодной воды или воздуха.

Билибина отметила, что подобный вид аллергии зачастую возникает у людей в возрасте 18–30 лет. Для профилактики эксперт посоветовала носить теплую одежду, избегать холода, употреблять теплую пищу и напитки, а также обрабатывать открытые участки тела защитным кремом или же просто переехать в более теплый климат.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина сообщила «Известиям», что аллергия на холод является достаточно редким явлением, которое встречается в основном у молодых женщин.

Врач аллерголог-иммунолог онлайн-сервиса Budu Марина Суворова в беседе с Life.ru назвала аллергию на холод наследственным фактором.