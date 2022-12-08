Аналитик Гойхман рассказал о перспективах развития внутреннего туризма
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На предстоящих новогодних каникулах порядка 18 миллионов россиян планируют отправиться в туристические поездки по стране. Это на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне.
В большинстве курортных регионов прогнозируется загрузка в 100%.
В планах министерства туризма, в ближайшие три года направить 90 млрд рублей на развитие туризма.
Но главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман сомневается, что в реальности сумма окажется столь велика. В большинстве регионов и раньше расходы на туротрасль превышали доходы, а сейчас эта проблема усиливается.
- Учитывая нарастающий бюджетный дефицит, вероятно, в дальнейшем заставит сосредоточиться в госрасходах на более насущных направлениях, нежели долгоокупаемый туризм, - сказал он "Ридусу".
По словам эксперта, сейчас развитию внутреннего туризма мешает отсутствие нужно инфраструктуры, а еще относительно низкое качество услуг. Но спрос на путешествия все равно растет, так как нет альтернативы.
Но далека не все путешественники готовы переключаться с западных направлений на местные.
Для развития отрасли нужны не только обширные инвестиции, но и увеличение платёжеспособного спроса населения.
В ближайшее время, востребованными туристическими регионами, наравне с Москвой, станут Байкал, Камчатка, Сахалине и Северный Кавказ.